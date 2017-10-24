Bodrum'da merdivenlerden düşen DJ ağır yaralandı

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, merdivenlerden düşerek başını zemine çarpan DJ Hasan Köseoğlu ağır yaralandı.

Paşatarlası Caddesi'nde ikamet eden Köseoğlu'nun (43) evin merdivenlerinde hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

112 acil servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Köseoğlu'nun beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Akademisyen ve siyasetçi Baskın Oran'ın üvey oğlu Köseoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazete almaya gittiğinde oğlunu yerde bulduğunu, daha sonra hastaneye kaldırdıklarını söyledi.

Hastanede, başarılı bir doktorun müdahale ettiğini vurgulayan Oran, "Şu anda durumu stabil. Doktorumuz birkaç gün uyutulacağını söyledi. Biz de bekliyoruz." diye konuştu.

Bodrum'da gece kulüplerinde DJ'lik yapan Hasan Köseoğlu'nun oyuncu Okan Bayülgen'in televizyon programında bir dönem DJ'lik yaptığı öğrenildi.