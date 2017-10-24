Samsun Valisi Kaymak:

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SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Osman Kaymak, "Uluslararası güçler maalesef ülkemizi bölmek istiyor. Bunun için de terör örgütleri dediğimiz PKK ve FETÖ'yü kullanıyorlar." dedi.

Vali Kaymak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun İl Müdürlüğünce Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen "Nebinin Ayak İzleri" temalı programda yaptığı konuşmada, Tunceli Valisi'yken 3 ay önce Samsun'a atandığını hatırlattı.

Vali olarak terör ve asayiş olaylarıyla uğraştıklarını belirten Kaymak, "Bunların temelinde inançsızlık, cahillik ve Allah'tan, Peygamber'den uzaklaşmak var. Aslında o yönüyle bakıldığında hayatımızda Peygamber Efendimizi rehber edinirsek geleceğimizi çok daha iyi planlamış oluruz." diye konuştu.

Türkiye'nin çok ciddi ortamlardan geçtiğini vurgulayan Kaymak, şöyle devam etti:

"Uluslararası güçler maalesef ülkemizi bölmek istiyor. Bunun için de terör örgütleri dediğimiz PKK ve FETÖ'yü kullanıyorlar. Daha önce bizim kendilerini dini bir cemaat olarak tanıdığımız FETÖ'cüler maalesef Amerika ile işbirliği yapıyor. Onun için sizlere tavsiyem şudur. FETÖ'cüler bize 'Allah, Peygamber' dediler ama onları çok iyi incelediğimizde gençler bakacaksınız ki onlar, İslam'ın temel hükümlerini değiştirecek yollara girmişlerdir. Bugün milletimizin geleceği için, ümidi için milletimizin menfaatine olmayan şeyler yaptılar. Gençlerimiz sınavı kazanıyorlardı. FETÖ'cü değilseniz, kazanmıyorsunuz. Polis, kaymakam, hakim olamıyorsun. Dinimizin en temel ilkelerinden biri adalettir. İnsanların adalet duygusunu sarstılar."

Kaymak, FETÖ'cü subayların yüzünden çok sayıda şehit verdiklerini ancak 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin sonunun geldiğini kaydetti.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Kaymak, şu ifadeleri kullandı:

"Birbirimizi çok sevelim, çok çalışalım ama rehberimiz Kur'an-ı Kerim olsun. Rehberimiz, Peygamber Efendimiz olsun. O anlamda biz bir ve beraber olursak birbirimizi İslami değerler ölçüsünde seversek inanın Türkiye'yi kimse dize getiremez. Amerika'sının da Avrupa'sının da korktuğu bu. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden ülkeyi bölmeye çalışıyorlar. PKK'lılar ve FETÖ'cüler kendi aralarında konuştuklarında, 'onlar Tayyip'in askeri' diyerek, Tayyip Erdoğan'ı sevmeyenleri bir tarafa ayırıyorlar. Böylece hedef küçülterek Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden Türkiye'yi bölme, parçalama politikası var. O anlamda gençler, hakikati görerek hem kendi geleceğinizi hem ülkemizin geleceğini hem de insanlığın geleceğini kurtaracak gençler sizlersiniz."

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi ile devam eden programda, ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da konferans verdi.

Programa, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.