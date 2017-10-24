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Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası

24 Ekim 2017 Salı, 22:37

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanık 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, meslekten ihraç edilen öğretmen Muammer Kurt ve avukatı katıldı.

Duruşma dosyasına giren belgelerin okunmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Kurt adına kayıtlı ByLock hesabında HTS kayıtlarına göre 878 sayfa doküman ve IP kaydı bulunduğunu belirtti.

Söz alan Kurt, ByLock kullanmadığını ve kendisi hakkında ifade veren kişilerin beyanlarını kabul etmediğini savundu.

Mahkemeye heyeti, sanık Kurt'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.


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