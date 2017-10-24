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Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

24 Ekim 2017 Salı, 23:53

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 16 yaşındaki motor tamircisi çırağı, husumetli olduğu iddia edilen zanlı tarafından bıçaklandı.

İddiaya göre, Pınar Mahallesi'ndeki motor tamircisinde çırak olarak çalışan Ahmet Y. (16), iş yeri önünde, husumetli olduğu öne sürülen kişiyle tartıştı.

Henüz kimliği belirlenemeyen zanlı, Ahmet Y'yi bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. Yaralı, ambulansla Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, bıçaklanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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