Adana'da hasta yakını hastane çalışanını bıçakladı

ADANA (AA) - Adana'da bir hasta yakını, tartıştığı hastane çalışanını bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana Şehir Hastanesine gelen Kadir S, kendisine sıra gelmediği için hasta kayıt görevlisi Ferhat K. ile tartıştı.
Bu sırada Kadir S, bıçakla Ferhat K'yi yaraladı. Zanlı, hastane polisinin müdahalesinin ardından gözaltına alınırken, Ferhat K. acil serviste tedavi edildi.
Öte yandan zanlının polis merkezi ekiplerine teslimi sırasında annesi hastane önünde baygınlık geçirdi.
Sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen kadın, sedyeyle hastaneye taşındı.