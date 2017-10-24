Gaziantep’te polisin kadını darbettiği iddiası

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden, bir kadını darbettiği iddia edilen polis memurunun, görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bir televizyon kanalında "Gaziantep'te kadına polis şiddeti" başlığıyla haber yer aldığı hatırlatıldı.

Görüntülerdeki polis memuru hakkında adli ve idari soruşturmanın 17 Ekim'de başlatıldığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili personel, 24 Ekim 2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmıştır. Emniyet teşkilatı olarak bu ve benzeri olaylara geçmişte olduğu gibi şimdide kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özveriyle çalışılmaya devam edilecek, bu tarz davranışlarda bulunan görevlilerimize hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir."