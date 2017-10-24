Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep’te polisin kadını darbettiği iddiası

25 Ekim 2017 Çarşamba, 00:07

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden, bir kadını darbettiği iddia edilen polis memurunun, görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bir televizyon kanalında "Gaziantep'te kadına polis şiddeti" başlığıyla haber yer aldığı hatırlatıldı.

Görüntülerdeki polis memuru hakkında adli ve idari soruşturmanın 17 Ekim'de başlatıldığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili personel, 24 Ekim 2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmıştır. Emniyet teşkilatı olarak bu ve benzeri olaylara geçmişte olduğu gibi şimdide kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özveriyle çalışılmaya devam edilecek, bu tarz davranışlarda bulunan görevlilerimize hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir."

İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE FETÖ/PDY OPERASYONU
Gaziantepli kursiyerlerin sanat eserleri sergilendi
YEREL

GAZİANTEPLİ KURSİYERLERİN SANAT ESERLERİ SERGİLENDİ

Zeytin fidanları karbon emisyonunu azaltacak
YEREL

ZEYTİN FİDANLARI KARBON EMİSYONUNU AZALTACAK
Eski vali yardımcısına FETÖ'den hapis cezası
YEREL

ESKİ VALİ YARDIMCISINA FETÖ'DEN HAPİS CEZASI

Gaziantep Basketbol Avrupa sınavında
YEREL

GAZİANTEP BASKETBOL AVRUPA SINAVINDA
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI

GTO'dan &quot;Lojistik Köy&quot; projesi
YEREL

GTO'DAN "LOJİSTİK KÖY" PROJESİ