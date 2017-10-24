Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davaları

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 ayrı davada yargılanan 4 sanık, 2 yıl 6 ay ila 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan M.K. ile V.T. avukatlarıyla katıldı.

Sanıklar, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunu bilmediklerini ancak 15 Temmuz'da örgütün gerçek yüzünü gördüklerini iddia etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan eski öğretmen M.K'yi 4 yıl 4 ay 15 gün eski astsubay V.T'yi ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

- Dershane öğretmenine 4 yıl 2 ay

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir başka duruşmaya tutuklu sanık eski dersane öğretmeni S.K. ve avukatı katıldı.

S.K. mahkeme heyetine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti.

Örgüt hakkında bilgiler veren S.K. son sözü sorulduğunda örgüt ile bağının kopardığını ve pişman olduğunu, bildiği her şeyi anlattığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık S.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. S.K, tutukluluk süresinin göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

- Eski polise 2 yıl 2 ay

Aynı mahkemede görülen bir diğer duruşmaya da tutuksuz yargılanan eski polis F.Ç. ve avukatı katıldı.

F.Ç. mahkeme heyetine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini aktararak örgütle bağlantısı olan ve daha önce yasal işlem görmeyen 35 kişinin ismini verdi.

F.Ç. bu yapının bir terör örgütü olduğunu bilmediği polislik yaptığı zamanlarda hiçbir zaman devlet aleyhine bir eylemde bulunmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık F.Ç'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.