Kırklareli'nde metruk binada yangın

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metruk binada çıkan yangında, 7 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Ferah Sokak'ta metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

İçeride birilerinin olduğunu fark eden itfaiye ekipleri, Barış Kılıç, Buğracan Oflaz, Batıkan Kılıç, Ahmetcan Dildar, Emirhan Yılmaz, Burak Demir ve Ömer Metehan'ı binadan çıkarttı.

Dumandan etkilenen 7 kişi, 112 acil sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.