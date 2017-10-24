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Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 00:21

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Takipler idaresindeki 31 N 1110 plakalı otomobil, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolu Reyhanlı kavşağı yakınlarında, Mehmet Nur A'nın kullandığı 33 EZ 856 plakalı minibüs ve Yüksel H. yönetimindeki 31 NM 274 plakalı traktörle çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, otomobildeki Osman Takipler'in (77) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Mehmet Takipler ile otomobildeki Hüsne Takipler, ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan traktör ve minibüsün sürücüleri gözaltına alındı.

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