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Antalya'da sera duvarından düşen kişi öldü

25 Ekim 2017 Çarşamba, 00:58

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde serasının duvarından düşen çiftçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sarıcasu Mahallesi Zahmakıranlar mevkisinde serasının kenarında bulunan taş duvarın üzerine naylon örtmeye çalışan Bekir Kılıç (55), üzerinde durduğu duvardaki taşın yerinden kayması sonucu düştü.

Bu sırada, duvardan düşen taşların altında kalan Kılıç, ağır yaralandı. Yakınları tarafından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kılıç'ın cenazesi, otopsi için Kumluca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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