Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya'da şiddetli yağış

25 Ekim 2017 Çarşamba, 01:16

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan su baskınları ile hortum seralarda hasara yol açtı, bir kafeye de yıldırım isabet etti.

İlçede dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Narenciye Mahallesi'nde yıldırımın isabet ettiği kafede hasar meydana geldi.

İş yeri sahibi Ali Fuat İşitemiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dış bölümdeki müşterileri kafeden ayrıldıktan kısa bir süre sonra şiddetli yağışın başlamasıyla olayın yaşandığını söyledi.

Çok korktuklarını belirten İşitemiz, kafenin kapalı alanındaki müşterilerle dışarı çıktıklarında, yıldırım yüzünden çatıda ve masada hasar olduğunu gördüklerini ifade etti.

Mavikent Mahallesi'nde ise su baskını ve hortum seralarda hasara yol açtı.

Mahalle Muhtarı Adem Karataç, kendilerine gelen ihbarlar doğrultusunda seralarda hasar tespiti yapılacağını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER
Antalya'da sera duvarından düşen kişi öldü
YEREL

ANTALYA'DA SERA DUVARINDAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Antalya'da fuhuş operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA FUHUŞ OPERASYONU
Antalya'da kamyon esnafa çarptı: 2 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA KAMYON ESNAFA ÇARPTI: 2 YARALI
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası
YEREL

GENÇ ERKEKLER AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI
Türk-İş Genel Başkanı Atalay:
YEREL

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY:
Antalya'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA OTOMOBİLLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Türkiye-Rusya Medya Forumu
YEREL

TÜRKİYE-RUSYA MEDYA FORUMU
Türkiye-Rusya Medya Forumu
YEREL

TÜRKİYE-RUSYA MEDYA FORUMU
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ

&quot;Kira param&quot; deyince, çaldığı 200 liranın yarısını bıraktı
YEREL

"KİRA PARAM" DEYİNCE, ÇALDIĞI 200 LİRANIN YARISINI BIRAKTI

Antalya'da göçük: 2 ölü
YEREL

ANTALYA'DA GÖÇÜK: 2 ÖLÜ

54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ