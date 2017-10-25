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Kocaeli'de iki kardeşi trafik kazası ayırdı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 06:34
Kocaeli'de iki kardeşi trafik kazası ayırdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobil ve minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, kardeşi ise kazadan yaralı kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine giden Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 41 HS 987 plakalı motosiklet, D-100 Gümrük Sapağı mevkisinde aynı yöne ilerleyen Zekeriya M. yönetimindeki 34 FP 8597 plakalı otomobil ve Emre K. idaresindeki 41 P 2564 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, otomobilin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, yola savrulan kardeşi Can Yılmaz yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ve minibüs sürücüleri Zekeriya M. ile Emre K. gözaltına alındı.

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