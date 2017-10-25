Adana merkezli 6 ildeki PKK/KCK operasyonu

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ADANA (AA) - Adana merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu belirtilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Adana, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 12 gün önce gerçekleştirilen ve 34 kişinin yakalandığı operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Aralarında 12 kadının da bulunduğu 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Operasyonun, eylem ve faaliyette bulunmak için kırsaldan kente gelen örgüt mensuplarına barınma imkanı veren ve örgüt tarafından "değer ailesi" olarak tanımlanan öldürülmüş teröristlerin yakınlarına, örgütün finans ve gençlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca, şüpheliler arasındaki 4 kişinin kırsaldan kentlere geçerek yasa dışı sokak eylemleri organize etmeye çalıştığı belirtildi.

Adana merkezli 6 ilde 13 Ekim'de helikopter, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu belirtilen 14'ü kadın 34 şüpheli yakalanmıştı.