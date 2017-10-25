Kırklareli'nde şiddetli sağanak ve rüzgar

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sağanak ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Yağış nedeniyle birçok mahallede su birikintisi oluştu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu kentte vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kırklareli Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda rögar kapaklarını temizleyerek su birikintisini tahliye etti.

Şiddetli yağış Demirköy, Vize ile Pınarhisar ilçelerinde de bazı derelerin debilerinin yükselmesine yol açtı, rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.



Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte, 24 saatte metrekareye 10 kilogram yağış düştü.

Yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.