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Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu

25 Ekim 2017 Çarşamba, 10:03
Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları ve Bank Asya'ya destek olmak için hesap açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve Bank Asya'ya destek olmak için hesap açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan çeşitli meslek gruplarından biri kadın 9 kişinin sorguları tamamlandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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