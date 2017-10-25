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Aksekili kadınların nar ekşisi mesaisi

25 Ekim 2017 Çarşamba, 10:04
Aksekili kadınların nar ekşisi mesaisi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde bazı ev kadınları, ürettikleri nar ekşisi ile aile ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor.

Bölgede ekim ayı başlarında olgunlaşmaya başlayan narlar önce bahçelerden toplanıyor. Sopa yardımıyla dövülerek taneleri kabuğundan ayrılan narlar, çuval içerisine konuluyor ardından özel yaptırılan küçük şırahaneye konulan çuvaldaki nar tanelerinin, tepelemek suretiyle suyu çıkartılıyor.

Elde edilen nar suyu süzüldükten sonra bol ateşli bakır tavalarda iyice kaynatılıyor. Koyulaşıncaya kadar kaynatılan nar suyu daha sonra soğutularak şişelere konuyor ve kullanılmak üzere raflarda yerini alıyor.

Kadınlar, tüm bu çalışmaları dayanışla usulü ile yapıyor.

Elde edilen nar ekşisinin bir kısmını kendi ihtiyaçları için saklayan kadınlar, kalan kısmını kilogramı ortalama 30 liradan satışa sunuyor.

- Meşakkatle hazırlanıyor

Akseki ilçesi Sinanhoca Mahallesi'nde yaşayan Fatma Büyükarslan, ilçede yaşayan kadınların binbir meşakkatle hazırladıkları nar ekşilerinin yemeklerin vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Nar sezonunun ekim ayında başladığını söyleyen Büyükarslan, "Tatlı narlarımızı Akseki pazarında satıyoruz. Ekşi nar ağacımız çok olduğu için ise ekşisini yapıp doğal olarak eşimize dostumuza satıyoruz." dedi.

Nar ekşisi yapmak için bir gün önceden narları topladıklarını anlatan Büyükarslan, "Narları kırarak tanelerini leğenlere topluyoruz. Daha sonra çuvallara katıp şırahanede çiğniyoruz. Şırasını çıkarıyoruz. Bir gün sonra ise sabah erken saatlerde kızgın ateşte tavalarda kaynatıyoruz. Kaynama işi yaklaşık 5-6 saat sürer. Kıvamına ancak 5-6 saatte gelir. Kıvamına gelmeden ocaktan indirmeyiz. Yaptığımız nar ekşisi tamamen doğaldır. İçine hiçbir katkı maddesi koymayız."

Nar ekşisi yapımının zor olduğunu belirten Büyükarslan, bazı kadınların kendileri, ve çocuklarının ev ihtiyaçları için nar ekşisi yaptığını bazı kadınların ise aile bütçesine katkı sağlamak için ekşi kaynattıklarını 15 kilogram nardan 1 kilogram ekşi elde edildiğini kaydetti.

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