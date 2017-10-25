Hırsızlık hükümlüsü hapishane izninde de hırsızlık yaptı

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ADANA (AA) - Adana’da, izinli çıktığı açık cezaevine dönmeyen hükümlünün, 3 iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra olayın faili olduğunun anlaşılmaması için cezaevine teslim olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi’ndeki bir iş yerinden 4 ve 8 Ekim’de, Gazipaşa Mahallesi’ndeki bir iş yerinden ise 9 Ekim’de hırsızlık olayları yaşanması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 hırsızlık olayında yaklaşık 500 lira para çaldığı iddia edilen şüphelinin Şafak F. (23) olduğunu belirledi.

Şafak F'nin yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelinin 29 Eylül'de izinli çıktığı Osmaniye Açık Cezaevine dönmediğini, 9 Ekim’de ise Kürkçüler Kapalı Cezaevine teslim olduğunu belirledi.

Hükümlünün hırsızlık olaylarının faili olduğunun anlaşılmaması için cezaevine geri döndüğü ileri sürüldü. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.