Ördek Gölü sonbaharda göz kamaştırıyor

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde bulunan Ördek Gölü, sonbahar mevsimiyle birlikte ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan göl, 4 mevsim boyunca angut gibi yabani ördeklere ve birçok kuş türüne barınma ve üreme imkanı sağlıyor.

Yüzlerce yeşilbaş ördek, yaklaşık 3 bin metrekare alanı kaplayan gölün kenarında bulunan çalılıkların içerisinde yuvalanıyor. Güneşli günlerde gölün yüzeyine yayılan ördekler, hem yüzmenin keyfini yaşıyor, hem de böcek ve küçük balıklarla besleniyorlar.

Vatandaşlar bu vadi ortasındaki eşsiz güzelliğe bürünen gölü hafta boyunca ziyaret edip ördekleri seyretme imkanı buluyor.

Gölü sürekli ziyaret eden Menderes Akın, AA muhabirine, gölün küçük ama yaban kuşlar için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Burası çok güzel yer, çok güzel manzarası var. Ördekleri izliyoruz, fotoğraf çekiyoruz. Sonbaharda yeşil, sarı renklerin bütün tonlarını görebilirsiniz. İnsan buraya geldiğinde huzur buluyor." dedi.

Diğer yandan gölün drone ile yapılan çekimleri, görsel şöleni net bir şekilde yansıtıyor.



