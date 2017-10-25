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Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 10:17

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin edilen bölgede, rüzgar güneyden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek. Güneyden esen rüzgar nedeniyle akşama kadar toz taşınımı olabileceğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2, Ağrı'da 1, Kars'ta sıfır derece ölçüldü. Sıcaklık Iğdır'da 4, Erzurum'da 6, Erzincan'da 14 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının da Iğdır ve Erzincan'da 23, Ağrı'da 19, Kars'ta 18, Erzurum ve Ardahan'da 17 derece olması bekleniyor.

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