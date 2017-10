"Tüketici markayı rezil de vezir de edebilir"

BURSA (AA) - Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey, "Tüketici, şu anda isteseniz de istemeseniz de velinimetiniz. Çünkü markayı hemen rezil de vezir de edebilir, bambaşka bir noktaya da götürebilir. Tüketicinin elinde ciddi bir güç var artık. Çünkü dijital dönüşümle birlikte bünyesinde çok kolay kendini ifade ediyor ve kitleler birlikte hareket edebiliyor." dedi.

Zerey, Bursa Genç Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneğince (GESİAD) kentteki bir otelde düzenlenen ekim ayı "Sinerji Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, dijital dünya ile aynı anda birçok işi yapma yetkinliğinin çok elzem bir duruma geldiğini söyledi.

Son yıllarda web teknolojilerindeki değişiklikle bunu anlamlı bir derecede hissetmeye başladıklarını ifade eden Zerey, "Ama oyunu değiştiren şu oldu; o teknolojilerdeki değişiklik artık tüketicilerin daha fazla içerik gelişterebilmesini, kendimizi daha fazla ifade edebilmemizi sağladı ve bununla birlikte tüketiciler daha fazla konuşabilmeye başlayınca bizim itibarımızı, marka değerimizi, her şeyimizi onlar belirlemeye başladı." diye konuştu.

- "Daha atarlı, agresif, sert bir tüketici profili var"

Zerey, bu zamana kadar klişe olararak söylenen "tüketici velinimetimlizdir" kavramının altının gerçekten dolduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tüketici, şu anda isteseniz de istemeseniz de velinimetiniz. Çünkü markayı hemen rezil de vezir de edebilir, bambaşka bir noktaya da götürebilir. Tüketicinin elinde ciddi bir güç var artık. Çünkü dijital dönüşümle birlikte bünyesinde çok kolay kendini ifade ediyor ve kitleler birlikte hareket edebiliyor. Aslında şu anda karşımızda önceki yıllara göre daha bireysel bir tüketici profili var. Daha atarlı, agresif, sert bir tüketici profili var. Çünkü bir şeyleri sosyal medyada yazmak, çizmek çok daha kolay. Onun için de karşımızdaki profilin kafa yapısı biraz buna dönüştü."



- "Tüketicinin gerildiği her nokta bizim için fırsat"

Piyasanın rekabetçi olduğunu, çok iyi fiyata kaliteli alternatifler bulunduğunu belirten Zerey, şunları kaydetti:



"Bizim için en krtik konu karşındaki hedef kitlenin motivasyonları ve gerilimleri neler? Gerilimin olduğu her yerde pazarlamacı için ekmek vardır. Mesela çocuğun üstünün kirlendiğini gördüğünde anne gerilir. Siz o gerilimi çözdüğünüz anda işte o zaman kazanan siz olursunuz. Taksiye binersin bozuk paran yoktur, gerilirsin. 'Takside kredi kartı kabul ediliyor' hikayesi döndüğü zaman adam rahatlar. Dolayısıyla tüketicinin gerildiği her nokta bizim için fırsat. Gerildiği her noktayı anlamak bizim için çok değerli. Çünkü o problem diye konuştuğumuz hikaye aslında gerilimler üzerine inşa ediliyor ve bu motivasyonlar üzerine hikaye oluşuyor, hikayenin üzerine içerik oluşur, içerik anlatılır, anlatılınca yayılabilirse yayılır, insanlar konuşmaya başlar, 'Bak şu marka şöyle bir içerik yapmış' der. İnsanlar konuşunca topluluklar oluşur, topluluklar oluştuktan sonra zaten siz o toplulukla birlikte marka değerinizi de artırırsınız, satışınızı da artırırsınız."