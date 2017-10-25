Edirne'de meme kanseri bilgilendirme etkinliği

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer, kadınlarda kansere bağlı ölümlerde meme kanserinin ilk sırada geldiğini belirterek, "Meme kanserinden kurtulmanın anahtarı; erken tanı ve uygun tedavidir." dedi.

"Meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı" kapsamında Trakya Meme Hastalıkları Derneği ve TÜ ortaklığında meme kanseri bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

TÜ Tıp Fakültesi fuaye salonunda gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlara meme kanseriyle mücadeleyi simgeleyen pembe kurdele, bileklik ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.



Etkinlikte konuşan TÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezer, her 3 dakikada bir kadına meme kanseri tanısı konulduğunu söyledi.

Meme kanserinin dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu aktaran Sezer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadınlarda kansere bağlı ölümlerde meme kanseri ilk sırada geliyor. Her 3 dakikada bir kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Meme kanserinden kurtulmanın anahtarı; erken tanı ve uygun tedavidir. Meme kanserinin yüzde 10'u genetik kalıtımla ortaya çıkıyor.

Meme kanserinin erkeklerde görülme oranı oldukça azdır. Her 100 meme kanseri vakasından sadece bir tanesi erkeklerde görülür. Sanıldığının aksine meme kanseri erkeklerde daha kötü gitmez. Fakat erkekler meme kontrolü yapmadıkları ve gerekli tanıyı kendilerine konduramadıkları için daha geç evrede tedavi için gelir. Onun için hastalık daha kötü seyrediyor." ifadelerini kullandı.

Sezer, meme kanseri tedavisinde Türkiye'de güncel tedavi yöntemlerinin başarıyla uygulandığını sözlerine ekledi.

- "Kendi kendine kontrol önemli"

TÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nermin Tunçbilek de erken tanının konulması için kadınların kendi kendilerine meme kontrolü yapmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Tunçbilek, meme kanserinin tedavisi mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Meme kanseri tanısının erken koyulması oldukça önemli. 20 ile 40 yaş arasındaki kadınlar meme kontrollerini düzenli olarak yapmalı. 30 yaşından sonra her 3 yılda bir hekim muayenesi yapılmalısını öneriyoruz. 40 yaş üzeri kadınlarda ise her yıl mamografi yapılmasını öneriyoruz.

Kişinin eğer riski mevcut ise bu testlerin ona göre daha erken yapılması gerek. Tedavisi mümkün bir hastalık. Ancak burada önemli olan durum erken tanı. Kadınlar bir dakikalarını ayırıp kendi kendilerine meme kontrolünü yapıp bütün hayatını kurtarabilir."