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"Berdeli" kabul etmeyince öldürülmüş

25 Ekim 2017 Çarşamba, 10:56

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yaklaşık 3 ay önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ali Çelik'in, sanıkların "berdel" teklifini kabul etmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ali Çelik'in (49) halk pazarında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, tutuklu sanıklar Ali Coşkun, oğulları Celalettin, Mehmet ve kardeşi Seyfettin Coşkun ile yeğeni M.C. (17) hakkında "töre saikiyle tasarlayarak öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Ali Coşkun'un kızı Meryem'in, Ali Çelik'in oğlu Mehmet ile kaçması üzerine, "Coşkun'un, Çelik'in kızını, oğluna vermesi halinde barışmayı kabul edeceğini" söylediği bilgisine yer verilen iddianamede, sanıkların Ali Çelik'in teklife olumsuz yanıt vermesi üzerine töre bahanesiyle öldürme planı yaptıkları vurgulandı.

Sanıkların Ali Çelik'i öldürmek için iki hafta takip ederek plan yaptıkları kaydedilen iddianamede, olay günü de pazar alışverişinden dönen Çelik'i, M.C'nin, Ali Coşkun ile oğlu Mehmet'in talimatıyla av tüfeğiyle ateş ederek vurduğu aktarıldı.

İddianemede, sanıkların "iştirak halinde tasarlayarak ve töre saikiyle adam öldürme" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

Ali Çelik, 5 Temmuz'da merkez Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'ndeki semt pazarında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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