Aşık Veysel'in doğumunun 123. yılı

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SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 123. doğum günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, Sivas'ın tarihin başlangıcından beri varlığı bilinen bir yerleşim yeri olarak, tarihin seyri içinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, devlet, eyalet ve vilayet merkezi olarak çeşitli medeniyetlerin izini bugünlere taşıyan önemli bir tarih, kültür ve sanat merkezi olduğunu belirtti.

Birçok alanda Türk tarihine yön veren Sivas'ın kültür, sanat, edebiyat ve spor dallarında yetiştirdiği değerli kişilerle de adından her zaman bahsettirdiğini aktaran Vali Gül, bunların en önemlilerinden birisinin de Aşık Veysel Şatıroğlu olduğunu vurguladı.

Aşık Veysel'in, "Vatan bizim, ülke bizim, el bizim / Emin ol ki her çalışan kol bizim / Ay yıldızlı bayrak bizim, mal bizim / Söyle Veysel öğünerek, överek" dizelerini anımsatan Gül, şunları kaydetti:

"Dizelerde de olduğu gibi 20. yüzyıl Türk halk şiirine damgasını vuran Aşık Veysel, milli ve manevi değerlerimize bağlılığı, dostluk, kardeşlik, barış, hoşgörü, sevgi ve saygı konularını şiirlerine yansıtarak topluma birlik, beraberlik ve barış ruhunu aşılamıştır. Toprak dostu, doğa aşığı Veysel, hemen hemen her şiirinde insan sevgisine değinmiş, yaşadığı tüm acılara rağmen umudunu kaybetmeden derdini, sevincini, hasretini, toplumun her kesimine işlemiş ayrıca fiziksel engellere rağmen istenildiğinde iyi şeyler yapılabileceğinin de kanıtı olmuştur. O sadece bir aşık değil, aynı zamanda şiirlerinden öğrendiğimiz bir felsefenin de takipçisidir. Doğruluk, çalışkanlık ve güzel ahlak sahibi olmanın erdemlerini kara toprağa işler gibi topluma işlemiş halk ve aydınlar arasında iki yönlü bir köprü olmuştur."

Gül, "Büyük ozan ve dost insan Aşık Veysel’i doğumunun 123. yıl dönümünde rahmetle anıyor, bu vesileyle sanatını ve birikimini iyi duygularla vatana ve millete hizmet etmeye adayan tüm ozanlarımıza da saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.