Belediyeden dezavantajlı kadınlar için "gastronomi" kursu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR'un iş birliğiyle gastronomi kursu açıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı ve İŞ-KUR tarafından Halk Eğitim Merkezinde dezavantajlı kadınlara yönelik açılan kursta, 20 kadın yaklaşık 3 ay boyunca Mardin'in unutulmaya yüz tutmuş mutfak kültürünü öğrenecek.

Tüm giderleri belediye tarafından karşılanan kursun ardından kadınlara aşçılık belgesi verilecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkan Vekili Dr. Mehtap Bingül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gastronomi kursunun, kadınlara istihdam alanı oluşturacağını belirtti.

Kursun sonunda kadınların meslek sahibi olacağını vurgulayan Bingül, "Kursumuz, kadınların kendi ayakları üstünde durabilmesi ve geçimlerini sağlayabilmeleri için istihdam alanı yaratmak için açıldı. Mardin mutfağı, sanatı ile kendini kanıtlamış bir mutfak. Hem lezzet hem de görsel olarak bir marka şehir bu konuda." dedi.

- "Hem meslek öğrenecekler hem hayata hazırlanacaklar"

Kurslarla kadınları meslek hayatına hazırlamayı amaçladıklarını anlatan Bingül, kadınların istihdamının temin edilerek turistlere lezzetli yemekler sunma imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

Kadınlara aynı zamanda ilk yardım, çocuk gelişimi gibi konularda eğitim verileceğini ifade eden Bingül, kadınların hem meslek öğreneceğini hem de hayata hazır hale geleceğini söyledi.

Bingül, "Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak her şekil ve durumda kadınlarımızın yanındayız, onlara gereken tüm desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Usta Öğretici Deniz Elbir de kursun 2 hafta önce açıldığını, kadınlara kendi ayakları üzerinde durabilmeyi öğrettiklerini aktardı.

Kursiyerlerin çok hevesli olduğu ve yaptıkları işi çok önemsediklerini dile getiren Bingül, kursun kadınlar için büyük bir avantaj olduğunu, kursiyerlerin aşçılık konusunda her türlü donamıma sahip olacağını bildirdi.

Elbir, "Mardin'imizin unutulmaya yüz tutmuş ev ve mahalli yemeklerini gelecek nesillere aktarıyoruz. Kadınlar, geleceğe yönelik bir iş imkanı olarak bakıyorlar. Buradaki deneyimleriyle, hem aşçılık yapabilecekler hem de kendilerine bir iş yeri açma becerisine sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden 4 çocuk annesi Mehtap Mungan, farklı yemekler yapmayı öğrenmek amacıyla kursa katıldığını, ileride öğrendikleriyle kendine ait bir iş yeri açmayı planladığını, bu sayede çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak istediğini anlattı.

Sevgi Levent, daha önce yemek yapmayı bilmediğini, kurs sayesinde Mardin kültürüne ait yemekleri yapmayı öğrendiğini söyledi.

2 çocuk annesi Esra Elkalkmış da kursta yemek yapmaya dair her şeyi öğrendiklerini dile getirdi. Elkalkmış, "Televizyonun önünde vaktimizi boş geçirmektense Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu kursta, kültürümüzün yöresel yemeklerini öğreniyoruz." diye konuştu.