GÜNCELLEME - Adana merkezli PKK/KCK operasyonu

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ADANA (AA) - Adana merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu belirtilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Adana, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 12 gün önce düzenlenen ve 34 kişinin yakalandığı operasyon kapsamında 3 zanlı daha gözaltına alındı.

Aralarında 12 kadının da bulunduğu 37 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Operasyonun, eylem ve faaliyette bulunmak için kırsaldan kente gelen PKK/KCK mensuplarına barınma imkanı veren ve örgüt tarafından "değer ailesi" olarak tanımlanan öldürülmüş teröristlerin yakınları, örgütün finans ve gençlik yapılanmasına yönelik düzenlendiği bildirildi. Ayrıca zanlılar arasındaki 4 kişinin kırsaldan kentlere geçerek yasa dışı sokak eylemleri organize etmeye çalıştığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 25'inin "değer" ailesi olarak tanımlanan öldürülmüş teröristlerin yakınları, 4'ünün kırsal, 6'sının gençlik, 2'sinin ise finans yapılanmasından olduğu öğrenildi.

- Eylem için keşif yaptıkları iddiası

Üç aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, kırsaldan S.K. ve M.Ö. adlı kadınlar ile E.G. ve A.Y'nin yaklaşık bir aydır kentte kamu kurum ve kuruluşlarında keşif çalışması yaptığı, polis ve askere yönelik eylem arayışı içerisinde oldukları iddia edildi.

Sözde "değer" ailesinin evinde kalan örgüt mensuplarının ise sürekli yer değiştirdiği ve en fazla bir gün aynı yerde kaldığı belirlendi.

Adana merkezli 6 ilde 13 Ekim'de helikopter, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu belirtilen 14'ü kadın 34 kişi yakalanmıştı.