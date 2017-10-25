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KARABÜK (AA) - ERSİN TURAN - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran tarlaları turistlerin uğrak yeri oldu.

Safranbolu ile özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safran, turistlerin de ilgi odağı haline geldi.

Safranbolu'da ekimi ağustos sonu ve eylül ayının ilk haftasında yapılan, kilogramı 25-30 bin liradan alıcı bulan safranın hasadı ise ekim ve kasım aylarında yapılırken, tur şirketleri tarafından safran tarlalarına günübirlik geziler düzenleniyor.

Safranı yerinde görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, turlara katılarak hem safran bitkisi hakkında bilgi sahibi oluyor hem de safran hasadı yapıyor.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat zamanı yoğun şekilde tur geldiğini söyledi.

Çok yoğun bir talep olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Safran üretim çiftliğini görmek isteyen çok insan var. Oldukça yoğun geçiyor, çiçek de çok. Gelen herkese bir sepet veriyoruz, toplatıyoruz. Bizim de işimize geliyor toplanması. Zaten ücret karşılığı toplatıyoruz normalde bunu. Gelenler hem merak ediyor hem çiçek topluyor. Bize de faydalı oluyorlar, kendileri de bilgilenmiş oluyorlar. Bizim önderliğimizde toplatıyoruz. Görevli arkadaşlarım var. Nasıl toplayacaklarını, nereye basacaklarını, ne şekilde gezeceklerini anlatıyoruz."

Gelenlerin çok memnun kaldığını aktaran Yılmaz, "Türkiye'nin birçok şehrinden gelenler var. Karadeniz'den, doğudan ama özellikle Marmara bölgesinden çok gelen oluyor. Yine yurt dışından gelenler var. Çinliler, Araplar da çok geliyor. Hafta içi de gelen oluyor ancak hafta sonları çok daha yoğun oluyor." dedi.

- "Toplaması biraz meşakkatli, narin bir çiçek"

İstanbul'dan gelen Aslı Balcı, "Bugün de özellikle safran tarlasını görmek, hem de hasat zamanıymış bu keyifli anı paylaşmak istedik. Safran bitkisini enteresan buldum. Hep sarı çiçek verdiğini bildiğim için böyle bir çiçek beklemiyorduk ama çok güzel gözüküyor. Toplaması biraz meşakkatli, narin bir çiçek. Keyifli güzel, biz çok keyif alıp eğlendik." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen Ayşe Koçak ise safran hasadının çok keyifli olduğunu söyledi.

Toprakla uğraşmanın ve çiçek toplamanın çok farklı bir keyif verdiğini aktaran Koçak, "Çok memnun kaldık. Tabii ki Ankara'ya döndüğümde arkadaşlarıma bu hasat döneminde gelmelerini mutlaka söyleyeceğim. İlk kez hasat yapıyorum. Çok ince bir iş, bilmek gerekiyor. Üretici açısından çok ince işçilik var." diye konuştu.

Kocaeli'den safran tarlasına tur düzenleyen şirket sahibi Gürol Sence de bu yıl ilk kez safran hasadı için tur düzenlediklerini belirtti.

Sence, 45 kişilik bir grupla geldiklerini anlatarak, safranın üretimi, yapılışı, toplanışını ve faydalarıyla ilgili bilgi aldıklarını ve memnun kaldıklarını kaydetti.