Hakkari'de gençler geleceğe hazırlanıyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HAKKARİ (AA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ücretsiz verilen üniversiteye hazırlık kurslarına katılan gençler, üniversiteye girebilmenin hayalini kuruyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hakkarili gençlerin üniversite sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde ücretsiz açılan destekleme ve yetiştirme kursuna katılan yaklaşık 710 genç, güzel bir ortamda gördükleri derslerle sınavlara hazırlanıyor.

- "Hedef 250 öğrenciyi üniversiteye yerleştirmek"

Kursu ziyaret ederek öğrencilerin sıkıntılarını dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, 33 derslikte 30'u öğretmen 50 kişilik kadroyla öğrencileri sınavlara hazırladıklarını belirtti. Durgun, "Hakkari şartlarında tüm imkanlarımızı zorlayarak eğitimleri sürdürüyoruz. Geçen yıl 600 civarında öğrenciye bu eğitimi vermiştik. Yaklaşık 150 öğrencimizi üniversiteye yerleştirmiştik. Bu yıl idarece ve öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede hedefimiz 250 ve üstü." diye konuştu.

Durgun, sabah ders gören öğrencileri öğleden sonra etüde aldıklarını, sınava kadar bu şekilde çalışmayı planladıklarını aktardı.

- Gençler kurstan memnun

Kursiyerlerden Uğur Arslan, kendilerine böyle bir imkanın sunulmasından mutlu olduğunu ifade ederek "Kursun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Öncelikle devlet büyüklerimize ve kursu açan yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

Üniversite sınavına hazırlanan gençlerden Berivan Sevmiş de kursta zamanlarını çok verimli geçirdiklerini dile getirdi.

Sınavlarda istedikleri bölümlere girmeye çalışacaklarını anlatan Sevmiş, "Buradaki hocalarımız, idarecilerimiz hepsi çok iyi. Sonuçta düzen var. Bir yerde düzen varsa her şey yapılır." diye konuştu.