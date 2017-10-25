Güneydoğu'nun bazı illeri ve Malatya'da toz bulutu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da toz bulutu yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'te dün geceden beri devam eden toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Şehirler arası güzergahlarda görüş mesafesinin azalmasına neden olan toz bulutu nedeniyle araçların üstü tozla kaplandı.

Şanlıurfa ve Kilis'te de yer yer etkisini gösteren toz bulutu, hava kirliliğine yol açtı.

Malatya'da ise sabah etkisini gösteren toz bulutu özellikle il merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Araçların üstünün tozla kaplandığı kentte, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kavşak ve ana arterlerde trafik polisleri önlem aldı.

- "Tarımsal üretime faydası yok"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan sağlığını etkileyen çöl tozlarının dün öğleden sonra bölgede yoğunlaşmaya başladığını söyledi.

Yağmur veya rüzgar esmediği taktirde bu durumun birkaç gün süreceğine işaret eden Çullu, şunları kaydetti:

"Ağırlıklı olarak güneyden esen rüzgarlarla gelen bu tozlar çok kısa sürede baş ve göz ağrısına neden olmaktadır. Tarım açısından hiçbir faydası olmayan bu tozlar sağlık dışında önemli oranda açık gıdalara zarar vermekte, açık pencerelerden evlere girmekte ve solunun yolu ile vücut dolaşım sistemine karışmaktadır. Aşırı doğa tahripleri ve kuraklığın neden olduğu bu uluslararası toz taşınımının incelenmesi ve dikkate alınması gereken bir konudur."

Çullu, bu tozların insan sağlığı üzerindeki etkilerinin henüz detaylı incelenemediğine dikkati çekerek, "Tozun atmosferde olduğu günlerde açık gıdaların üstü kapatılmalı, mümkün olduğunca açık havada dolaşmamalı ve spor yapılmamalıdır. Ev, araba ve ofis pencerelerinin de kapalı tutulmasında yarar bulunmaktadır." dedi.