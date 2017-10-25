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Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu

25 Ekim 2017 Çarşamba, 11:24

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında komiser yardımcılarının da bulunduğu eski 18 polis memurundan 7'si tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 Ekim'de gözaltına alınan daha önce meslekten ihraç edilen 18 polis, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik şüphelilerden 7'sini tutuklarken, 9'unu adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

"Etkin pişmanlık yasası" hükümlerinden faydalanmak isteyen 2 şüpheli yeniden emniyete gönderildi.

Öte yandan ekipler, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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