Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 2'si muvazzaf asker, 17 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Düzce ve Konya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
"Terör örgütüne üye olma" iddiasıyla 2'si muvazzaf asker olmak üzere 17 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayarlara ve dokümanlara el konuldu.
Bu arada operasyonla çerçevesinde 3 kişinin arandığı bildirildi.