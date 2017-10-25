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WhatsApp'tan ihbarla uyuşturucu operasyonu

25 Ekim 2017 Çarşamba, 11:52

BURSA (AA) - Bursa'da, terör ve narkotik suçlarla etkin mücadele için kurulan WhatsApp ihbar hattına gelen bilgilerle operasyon düzenleyen polis, 2 kişiyi bir miktar uyuşturucuyla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "NARKO-TEM WhatsApp İhbar Hattı"ndan alınan destekle, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyon kapsamında merkez Osmangazi ilçesinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan İ.T. ve M.A.E'nin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çıkılar halinde paketlenmiş 326 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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