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RİZE (AA) - ÇAYKUR KİT Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, çayların deniz, dere kenarlarına döküldüğü dönemler olduğunu belirterek, "Hamdolsun artık öyle değil. Üretici verdiği çayın parasını kısa vadede alıyor." dedi.

Zekeriya Birkan başkanlığında ÇAYKUR Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan alt komisyon toplantısında, ÇAYKUR'un 2015 yılı hesapları incelendi.

Sayıştay'ın hazırladığı raporlar doğrultusunda denetimlerin tamamlanacağını ifade eden Birkan, en son 1,5 yıl önce KİT Alt Komisyon denetimi yaptıklarını söyledi.

Birkan, çayın bölge için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Ben de bu bölgenin çocuğuyum. Çayın önemini bilen birisiyim. Çay burada Rize'de, Artvin'de, Trabzon ve Giresun'da her şey. Binlerce vatandaşımızın geçim kaynağı. Biz bunun bilincindeyiz." diye konuştu.

ÇAYKUR'un da piyasa için çok önemli bir kuruluş olduğuna ve piyasayı regüle ettiğine vurgu yapan Birkan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın üretmiş olduğu çayların yurt içi ve yurt dışına ulaşmasındaki en önemli kurum. Tarihi bir kurum. Amacımız sadece denetim değil, ÇAYKUR'un performansını, gelecek projeksiyonlarını da öğrenmek istiyoruz. Çünkü ÇAYKUR'un başarısı hepimizin başarısı. ÇAYKUR'u yakından takip ediyoruz. ÇAYKUR eskisi gibi değil. Çayların deniz, dere kenarlarına döküldüğü dönemleri biliyoruz. Hamdolsun artık öyle değil. Üretici verdiği çayın parasını kısa vadede alıyor."

Birkan, ÇAYKUR'un kuru çayın yanında yeni ürünlere yöneldiğini, soğuk çay sektörüne girdiğini anımsatarak, "Didi bizim yerli içeceğimiz. Aromalı çeşitleriyle yerini alıyor. İnşallah ÇAYKUR'u daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. ÇAYKUR ne kadar iyi olursa bölgedeki üreticinin cebine o kadar fazla para girecek, bizler de daha lezzetli ve demli çaylar içeceğiz." dedi.

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu da kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2015 yılında yapılan yatırımları anlatan Sütlüoğlu, 2017-2018 döneminde yapmayı düşündükleri çalışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı daha sonra basına kapatıldı.

Toplantıya, KİT Alt Komisyonu üyeleri Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, İstanbul milletvekilleri Hasan Turan ve Halis Dalkılıç, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Denizli Milletvekili Melike Basmacı ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de katıldı.



