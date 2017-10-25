Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli'de kaçak sigara operasyonu

25 Ekim 2017 Çarşamba, 12:01

DENİZLİ (AA) - Denizli'de kaçak sigara ve tütün ürünleri satanlara yönelik operasyonda 93 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve ilçelerde bazı iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak sigara, puro, nargile, pipo ve açıkta kıyılmış izinsiz tütün satışı yaptıkları tespit edilen 93 şüpheli, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.

İş yerlerindeki arama ve incelemelerde, belgeleri eksik olan ve kaçak yollarla piyasaya sunulmak istenen 595 kilogram kıyılmış tütün, 800 bin makaron, 3 bin paket kaçak sigara, 2 bin paket nargile tütünü, 2 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Denizli'de arazöz devrildi: 3 yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE ARAZÖZ DEVRİLDİ: 3 YARALI
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Afganistan uyruklu kişinin öldürülmesi
YEREL

AFGANİSTAN UYRUKLU KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ