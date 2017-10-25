Kartepe Zirvesi'ne doğru

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KOCAELİ (AA) - Darbelerin çeşitli yönleriyle ele alınacağı en kapsamlı entelektüel buluşma olması hedeflenen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Kartepe Zirvesi, 26 ülkeden 187 konuşmacının katılımıyla yarın Kocaeli'de başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Darbeler" temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilecek dev buluşma, İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebildiği Samanlı Dağları'nın 1602 rakımlı zirve noktasında yer alan The Green Park Kartepe Otel'de yapılacak.

Ana etkinliği "Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi" olan zirvede, dünyanın farklı bölgelerinden düşünür, akademisyen, medya mensubu ve siyasetçilerin katılacağı konferans ve paneller gerçekleştirilecek.

Onursal başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un üstlendiği zirvede, 26 ülkeden 187 konuşmacı, Türkiye'de ve dünyada meydana gelen darbeleri, demokrasi, toplum, siyaset, sosyoloji, kültür, ekonomi, askeri anlamda entelektüel ve bilimsel zeminde değerlendirecek.

- İbrahim Kalın ve Gunter Verheugen konferans verecek

Bu yıl ilk kez düzenlenecek zirvenin odak noktasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi yer alacak. Katılımcılar, akademik oturumlarda sunacakları bildirilerle 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve dünyada son yarım yüzyılda gerçekleşen 500'e yakın darbenin anatomisini ve dünya darbeler düzeninin karanlıkta kalan yönlerini ortaya koyacak.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de katılması beklenen zirve, Bakan Kurtulmuş'un da yer aldığı açılış konuşmalarının ardından başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AB Genişlemeden Sorumlu Eski Komiseri Gunter Verheugen konferans verecek.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu zirvenin ilk günü medyanın önde gelen isimlerinin katılacağı "Medyanın En Uzun Gecesi: 15 Temmuz", "15 Temmuz ve Medya", "15 Temmuz Derbe Girişiminin Püskürtülmesinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etkisi" başlıklı özel oturumlar yapılacak.

Moderatörlüğünü eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in yapacağı "Demokrasi, Parlamento ve Darbeler" başlıklı özel oturumda Prof. Dr. Ata Atun, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Bosna Hersek Federasyonu Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Edin Music ve Hollanda Türkevi Araştırma Merkezi Başkanı Veyis Güngör görüşlerini paylaşacak.

- İkinci gün 20 oturum düzenlenecek

Zirvenin ikinci günü gerçekleştirilecek 20 ayrı oturumda konuşacak yerli ve yabancı akademisyenler, darbelerin sosyal, siyasal, ekonomik ve küresel etkileri, darbelerle idari ve hukuki mücadele yolları ile darbelerin yerel, ulusal ve uluslararası medyadaki yansımalarını değerlendirecek. Ayrıca, başkanlığını Prof. Dr. Yakup Bulut'un yapacağı oturumda FETÖ'nün yapılanması irdelenecek.

Üçüncü ve son günde ise "Tarihi Açıdan Türkiye'de Darbeler", "Darbeler Deneyimleri", "FETÖ ve Din", "FETÖ: Felsefi/Tarihi Arka Plan", "Türkiye'de Vesayetçi Kurumlar ve Darbelerle Mücadele", "15 Temmuz Olaylar ve Süreçler", "İslam Dünyasında Demokrasi ve Darbeler", "Uluslararası Suç Örgütleri", "Türkiye'de Darbeler: Tarihi Arka Planı", "Darbeler: Türkiye Deneyimi", "15 Temmuz ve Uluslararası Medya: Avrasya" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Küresel krizlerin ve iş birliği fırsatlarının her alandan üst düzey isimler tarafından tartışıldığı Davos ve benzeri zirvelerin Türkiye'deki örneği olması hedeflenen Kartepe Zirvesi'nin sonuç bildirgesi, değerlendirme toplantısının ardındın dünya kamuoyuna ilan edilecek.

Kartepe Zirvesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yıldırım Beyazıt ve Uluslararası Saraybosna üniversiteleri ile TRT, Anadolu Ajansı ve Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.