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Denizli'de arazöz devrildi: 3 yaralı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 12:10
Denizli'de arazöz devrildi: 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arazözün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tavas Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Özkan İnal'ın kullandığı 20 K 6337 plakalı yangın söndürme arazözü, sağanağın etkili olduğu Denizli-Antalya kara yolu Gökpınar mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü İnal ve arazözde bulunan Harun Ceray ile Birol Umul yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla arazözden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi altındaki personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

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