MERSİN (AA) - Türk futbolunun köklü kulüplerinden Mersin İdmanyurdu'nun önlenemez düşüşü sürüyor.
İki sezon önce Süper Lig'e veda ettikten sonra yaşadığı sıkıntılar nedeniyle TFF 2. Lig'e kadar düşen Mersin İdmanyurdu, geride kalan 9 maçında galibiyet veya beraberlik alamazken, cezası nedeniyle eksi 3 puanla ligin dibine adeta demir attı. Mersin ekibi, kalesinde gördüğü 37 golle de bu sezon Türkiye'deki profesyonel ligler içerisinde en çok gol yiyen takım oldu.
2014-2015 sezonunda gösterdiği performansla Süper Lig'i 7. sırada bitiren Mersin İdmanyurdu, eski günlerini arıyor.
Süper Lig'de mücadele ederken yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig'e düşen Mersin ekibi, transfer yasağı nedeniyle kadrosuna tavkiye yapamadan başladığı bu ligde de tutunamadı.
Geçen sezon sonunda TFF 2. Lig'e düşen kırmızı-lacivertli ekip, Kırmızı Grup'ta altyapıdan çıkardığı oyuncularla mücadele etmeye başladı. Sezona kötü başlayan Mersin temsilcisi, ilk 9 haftada puan çıkaramadı.
Mersin İdmanyurdu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, eksiklerini tamamlamadığı gerekçesiyle verdiği 3 puan silme cezası nedeniyle de eksi 3 puana geriledi.
Kırmızı-lacivertliler, TFF 3. Lig 2. Grup'ta sadece bir maçta beraberlik alan ancak verilen cezayla eksi 2 puana düşen Kayseri Erciyesspor'la aynı kaderi paylaşıp, profesyonel liglerde eksi puana düşen iki takımdan birisi oldu.
Sadece iki sezon önce Süper Lig'de mücadele eden Mersin İdmanyurdu'nda maddi sıkıntılar devam ediyor.