Kamu Başdenetçisi Malkoç:

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TRABZON (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, diğer adı "ombudsmanlık" olan Kamu Denetçiliği Kurumunun, vatandaşın avukatlığı anlamına geldiğini belirterek, "Özellikle de tavsiye kararlarıyla idarenin farklı kesimleriyle istişarelerden sonra yol gösterici, danışmanlık yapıcı kararlar veriyoruz." dedi.

Malkoç, Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Anayasa'da 6328 sayılı kanunla Kamu Denetçiliği Kurumuna verilen görev doğrultusunda, idareyle ilgili vatandaşların şikayetlerini ve taleplerini alıp bunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu doğrultuda daha önce Antalya, Bursa ve Şanlıurfa'da program gerçekleştirdiklerini anımsatan Malkoç, yarın da Trabzon'da benzer etkinlik düzenleyeceklerini ifade etti.

Malkoç, programda vali, belediye başkanı, sivil toplum örgütleri temsilcileri, kanaat önderleri ve şehir merkezindeki muhtarlarla bir araya geleceklerini vurgulayarak, protokol konuşmalarının ardından kurulacak serbest kürsüde katılımcıların söz alarak talep, şikayet ve temennilerini dile getireceklerini aktardı.

Programların, vatandaşla idarenin yöneticilerinin kaynaşmasına vesile olacağına dikkati çeken Malkoç, bu tür programların çok faydasını gördüklerine işaret etti.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu, diğer adıyla ombudsmanlığın, vatandaşın avukatlığı anlamına geldiğini belirterek, "Özellikle de tavsiye kararlarıyla idarenin farklı kesimleriyle istişarelerden sonra yol gösterici, danışmanlık yapıcı kararlar veriyoruz." diye konuştu.

- "Trabzon'a yılda Körfez ülkelerinden 500 bin Arap turist geliyor"

Trabzon programında farklılık olduğunu dile getiren Malkoç, şöyle devam etti:

"Trabzon'a yılda Körfez ülkelerinden 500 bin Arap turist geliyor. Bunların 300 bin civarı da Suudi Arabistan'dan geliyor. Geçenlerde Suudi Arabistan Büyükelçisi ile bir programda bir araya geldik. Tanıştık, Trabzonlu olduğumu söylediğimde dedi ki 'ben Trabzon'dan şikayetçiyim.' 'Şikayetin nedir?' dedim, 'Bazı taksiciler fazla para alıyor, bazı esnaf farklı muamelede bulunuyor.' dedi. 'Ben de şikayetçiyim bundan, sadece sen şikayetçi değilsin. Başka şikayetin var mı?' dedim, dedi ki 'Yıldırım düştü, bizim vatandaşımız öldü.' 'Ona yapacağımız bir şey yok.' dedim. Böyle şakalaştık, onun ardından kendisini Trabzon'a yarın yapacağımız programa davet ettim. Memnuniyetle kabul etti ve kendisine Trabzon'da mutlaka başkonsolosluk açması gerektiğini söyledim. O, özellikle Suudi Arabistan'dan gelenlerin, bu şikayetlerin dışında Trabzon'dan çok memnun olduğunu söyledi. Hatta kendilerine şöyle bir talepte bulunmuşlar, 'Köylerdeki evleri onarsalar biz otellerde kalmasak da evlerde kalsak.' Malum ailece, kalabalık geliyorlar hani fındıklığa, harmana çıkıp daha rahat hareket etmeyi arzu ediyorlar. 'Sayın Sefir, tam bunların söyleneceği yer bizim programımız buyrun gelin.' dedim."

Malkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da programa davet ettiklerini kaydederek, "İçişleri Bakanımız Trabzon için bir şans. Tabii bütün bakanlıklar önemli ama İçişleri Bakanlığının fonksiyonları daha farklı. Sağolsun Sayın Bakanımız da programımıza gelecek. Bu bahsettiğim yönler itibarıyla Trabzon programı daha faklı ve güzel bir program oldu." dedi.

Bugün gerçekleştirecekleri ziyaretlerin ve yarınki programın, Trabzon'a ve kent halkına gelecekte daha güzel hizmetler verilmesine katkı sağlayacağı umudunu ifade eden Malkoç, buna vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Malkoç, yaklaşık iki hafta önce Rusya'nın ombudsmanıyla Antalya'da görüştüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Malum Antalya'ya yılda yüz binlerce Rus turist geliyor ve şehirde 15 bine yakın Ruslarla evlilik var. Rusça konuşan ülkelerden gelen vatandaşlarla yüz bin Rusça konuşan insan var Antalya'da. Nasıl Araplar Trabzon'a aşıksa Ruslar da Antalya'yı müthiş derecede seviyorlar. Kendisine 'Yolculuğunuz nasıl geçti?' dedim, 'İyi geçti, Moskova'dan uçağa binerken 5 dereceydi burası 35 derece.' dedi. Ruslar soğuktan Antalya'ya, Araplar da sıcaktan serinlemeye Trabzon'a geliyorlar. Cenab-ı Allah'ın verdiği büyük nimetler. Biz de akıl, tecrübe ve bilimle bunu kullanırsak hem insanların kaynaşmasına hem de ülkemizin refahına katkıda bulunuruz."

Vali Yavuz ise Trabzon'un bölgedeki önemine işaret ederek, Körfez ülkelerinden gelen misafirlerle Trabzon'un tam bir cazibe merkezi haline dönüştüğünü söyledi.

Turizmde tüm verilerin bu yıl adeta pik yaptığını belirten Yavuz, turistlerin yaşadığı sorunların çözümü noktasında büyük ilerleme sağlandığını sözlerine ekledi.



