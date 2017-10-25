Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı

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BOLU (AA) - Bolu'da park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Diş Fakültesi'nin otoparkındaki bir otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan öğrenciler, Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Öğrenciler, araç sürücüsünün görmesi için ön camına "Aracın motorunda yavru kedi var." notu bıraktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polisi arayarak aracın sürücüsüne ulaştı. Otomobilin sürücüsünün motor bölümünü açmasının ardından yavru kedi, itfaiye eri tarafından bulunduğu yerden alındı.

Ders arasında dolaşırken otomobil içerisinde kedi olduğunu fark eden AİBÜ Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 3. sınıf öğrencisi Münevver Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, park halindeki otomobilden gelen kedi sesini duyduktan sonra itfaiye ekiplerinden yardım istediklerini, aracın motor kısmındaki kedinin ölmemesi ve sürücünün görmesi için otomobilin ön camına not bıraktığını ifade etti.