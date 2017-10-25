Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'daki kardeş cinayeti iddiası

25 Ekim 2017 Çarşamba, 12:26

ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4181 Sokak'ta 18 Mayıs’ta evinde misafir olarak kalan kardeşi Korkmaz Yurul'u (43) tabancayla öldürdüğü iddia edilen ağabey Savaş Yurul (45) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, Yurul hakında "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan iddianame hazırlandı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirmenin ardından kabul edildi.

Savcı, Yurul’un cinayet nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, cinayet anı şöyle anlatıldı:

"Korkmaz Yurul boğazında bulunan kist nedeniyle tedavi olmak için Adana'daki ağabeyi Savaş Yurul’un yanına gelip kalmaya başladı. Olay günü yemek yedikten sonra Savaş Yurul ve kardeşi Korkmaz alkol almaya başladı. Bu sırada Savaş kardeşine 'Sen utanmıyor musun. Eşin televizyon alıyor patronu da kefil oluyor. Muş gibi bir yerde ayıp değil mi' dedi. Kardeşi Korkmaz'ın da 'Seni ilgilendirmez' demesi üzerine sinirlenen Savaş Yurul, yatak odasında bulunan tabancasını alıp kardeşini vücuduna 8 el ateş ederek öldürdü."

Sanık önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlanacak.

İLGİLİ HABERLER
Hırsızlık hükümlüsü hapishane izninde de hırsızlık yaptı
YEREL

HIRSIZLIK HÜKÜMLÜSÜ HAPİSHANE İZNİNDE DE HIRSIZLIK YAPTI
GÜNCELLEME - Adana merkezli PKK/KCK operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA MERKEZLİ PKK/KCK OPERASYONU

Adana merkezli 6 ildeki PKK/KCK operasyonu
YEREL

ADANA MERKEZLİ 6 İLDEKİ PKK/KCK OPERASYONU

Adana'da hasta yakını hastane çalışanını bıçakladı
YEREL

ADANA'DA HASTA YAKINI HASTANE ÇALIŞANINI BIÇAKLADI
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL

ADANA'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI
Adana'da kadının darbedildiği iddiası
YEREL

ADANA'DA KADININ DARBEDİLDİĞİ İDDİASI
Adana'da &quot;kaçak tavuk kesimi&quot; operasyonu
YEREL

ADANA'DA "KAÇAK TAVUK KESİMİ" OPERASYONU
Adana'daki kardeş cinayeti davası
YEREL

ADANA'DAKİ KARDEŞ CİNAYETİ DAVASI

Adana'da kuyumcuya silahlı saldırı
YEREL

ADANA'DA KUYUMCUYA SİLAHLI SALDIRI
Üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin dava
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVA

Adana'da suç örgütü sanıklarına hapis cezası
YEREL

ADANA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ SANIKLARINA HAPİS CEZASI
GÜNCELLEME - Saçına 33 paket eroin gizlemiş
YEREL

GÜNCELLEME - SAÇINA 33 PAKET EROİN GİZLEMİŞ
Saçına 33 paket satışa hazır eroin gizlemiş
YEREL

SAÇINA 33 PAKET SATIŞA HAZIR EROİN GİZLEMİŞ
Adana'da terör davasında karar
YEREL

ADANA'DA TERÖR DAVASINDA KARAR
Terör örgütü şüphelisi anne ile kızı yakalandı
YEREL

TERÖR ÖRGÜTÜ ŞÜPHELİSİ ANNE İLE KIZI YAKALANDI
Adana'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
&quot;Seri&quot; bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL

"SERİ" BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
FETÖ şüphelisi eski savcı ve hakim çifte hapis istemi
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ ESKİ SAVCI VE HAKİM ÇİFTE HAPİS İSTEMİ