Adana'daki kardeş cinayeti iddiası

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ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4181 Sokak'ta 18 Mayıs’ta evinde misafir olarak kalan kardeşi Korkmaz Yurul'u (43) tabancayla öldürdüğü iddia edilen ağabey Savaş Yurul (45) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, Yurul hakında "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan iddianame hazırlandı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirmenin ardından kabul edildi.

Savcı, Yurul’un cinayet nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, cinayet anı şöyle anlatıldı:



"Korkmaz Yurul boğazında bulunan kist nedeniyle tedavi olmak için Adana'daki ağabeyi Savaş Yurul’un yanına gelip kalmaya başladı. Olay günü yemek yedikten sonra Savaş Yurul ve kardeşi Korkmaz alkol almaya başladı. Bu sırada Savaş kardeşine 'Sen utanmıyor musun. Eşin televizyon alıyor patronu da kefil oluyor. Muş gibi bir yerde ayıp değil mi' dedi. Kardeşi Korkmaz'ın da 'Seni ilgilendirmez' demesi üzerine sinirlenen Savaş Yurul, yatak odasında bulunan tabancasını alıp kardeşini vücuduna 8 el ateş ederek öldürdü."



Sanık önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlanacak.

