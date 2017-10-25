Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan kalp, karaciğer ve böbrekleri, 4 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Ordu'da 9 gün önce beyin kanaması geçiren ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 52 yaşındaki Saime Baş'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin organ nakli konusunda yaptığı önerinin kadının ailesince olumlu karşılanması üzerine durum, Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezine bildirildi.

Baş'ın ameliyatla alınan 2 böbreği Samsun'daki hastalara nakledilecek. Kalp ve karaciğeri ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gönderilen 2 uçakla Ankara'ya gönderildi.

Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Mehmet Kazak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 30 bin kişinin organ ve doku beklediğine işaret etti.

Bu insanların tek çaresinin organ nakli olduğunu vurgulayan Kazak, "Organ bağışını artırmamız gerekiyor. Bu hastamızın bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." dedi.