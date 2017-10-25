Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağındaki göçük

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükte yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 18 yaşındaki Sıddık Kabak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Aktaş, beraberinde Şırnak Belediye Başkan Vekili Bedirhanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Özcan Arpacı, İl Müftüsü Ramazan Tolan ile merkeze bağlı Toptepe köyü meydanında kurulan taziye çadırında Kabak'ın ailesini ziyaret etti.
Aktaş ve beraberindekiler, acılı aileye başsağlığı diledi.
Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında 17 Ekim'de yaşanan göçükte 7 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan Kabak Şırnak Devlet Hastanesi'nin ardından sevk edildiği Gaziantep'teki özel hastanede 22 Ekim'de yaşamını yitirmişti.