Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Vedat Akyıldırım idaresindeki 31 LZ 376 plakalı otomobil, İpekyolu Caddesi SSK Köprülü Kavşağı'nda, önce önünde seyreden Nazif Bozkur yönetimindeki 63 ZK 434 plakalı kamyona ardından refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobildeki Muhuttin Akyıldırım, Fatih Demirsoy ve Fethullah Yılmaz yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Akyıldırım ve Demirsoy, kurtarılamadı.
Yılmaz'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeten Akyıldırım ve Demirsoy'un cenazeleri, Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.