"Türkiye, en çok uluslararası insani yardım yapan ikinci ülke"

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ANTALYA (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı Derya Polat, son 6 yılda 5 kıtada 50'den fazla ülkede afetlerden etkilenen nüfusa yardım etmek üzere insani yardım çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, "Bu çalışmalarımızla Küresel İnsani Yardım 2016 Raporu'na göre, ABD'nin ardından en çok uluslararası insani yardım yapan ikinci ülke konumuna geldik."dedi.

Polat, AFAD ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişimi (DPPI) iş birliğinde Antalya'da bir otelde düzenlenen "Teknolojik Afetler Risk Belirleme ve Zarar Azaltma" panelinde, afetlerin sayısı ve sıklığıyla verdikleri sosyal ile ekonomik zararların son yıllarda katlanarak arttığını ifade etti.

Afetler sonucu oluşan kayıplarla başa çıkabilmenin risk odaklı bir yönetim anlayışıyla mümkün olduğunu aktaran Polat, "AFAD olarak, afet yönetiminin bütün safhalarını ayrı ayrı ele almaktayız. Ülkemizin ortak gücünü, ortak aklını ve ortak vicdanını harekete geçirerek afetleri tek elden yönetmekteyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin mevcut kapasiteleriyle afetlerle mücadele edemeyen ve bu nedenle uluslararası yardıma ihtiyaç duyan her ülkenin yanında olduğunu vurgulayan Polat, şu değerlendirmede bulundu:

"Son 6 yılda 5 kıtada 50'den fazla ülkede afetlerden etkilenen nüfusa yardım etmek üzere insani yardım çalışmaları sürdürdük. Bu çalışmalarımızla Küresel İnsani Yardım 2016 Raporu'na göre, ABD'nin ardından en çok uluslararası insani yardım yapan ikinci ülke konumuna geldik. Ayrıca 2015'te 'Dünyanın en cömert ülkesi' olduk. Afetlerden etkilenen ve yardıma ihtiyaç duyan herkesin yanında olmayı bir insanlık görevi gören ülkemiz bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."

Küreselleşen dünyada artık hiçbir ülkenin tek başına her şeyi yapabilecek güce sahip olmadığını belirten Polat, afetlerle mücadelede uluslararası dayanışmanın önemine dikkati çekti.

AFAD Antalya İl Müdürü Fevzi Timur da bölgenin doğal afet riskleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından uzmanların sunum yaptığı panel, üç gün sürecek.