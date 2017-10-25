Bursa'da avukata bıçaklı saldırı

BURSA (AA) - Osmangazi ilçesinde 16 yaşında bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan avukat yaralandı.
İddiaya göre, cezaevinde bulunan eşi M.A'ya uyuşturucu madde temin ederken yakalanan A.A'nın davasına bakan avukat A.C.F. (48), aileden avukatlık ücretini istedi.
Parayı temin eden çiftin oğlu E.A. (16), bir süre sonra dava dosyasıyla ilgilenmediğini ileri sürdüğü avukattan parayı geri istedi.
Avukattan olumsuz yanıt alan E.A, Hacı İlyas Mahallesi'ndeki bürosunun önünde gelen avukatı bacağından bıçakla yaraladı. A.C.F, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Avukatın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinden kaçan E.A, kısa süre içinde polis ekiplerince yakalandı.