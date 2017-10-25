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Adana'da yabancılara yönelik huzur uygulaması

25 Ekim 2017 Çarşamba, 13:06
Adana'da yabancılara yönelik huzur uygulaması

ADANA (AA) - "Adana Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur ve Güvenlik Uygulaması 1" kapsamında, Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Suriyelilerin yoğun olarak ikamet ettiği ve iş yeri çalıştırdıkları Kocavezir, Meydan, Yeşilyuva, Sucuzade ve Alidede mahalleleri ile Güney Kuşak Bulvarı ve Saydam Caddesi'nde uygulama gerçekleştirdi.

Kamu güvenliği, sağlığı ve düzeninin sağlanması, yabancılara tanınan hak ve hizmetlerden gerektiği gibi faydalandırılması, kayıt altına alınmayan yabancıların kayıt altına alınması, düzensiz göç ve nüfus hareketliliği, terör örgütlerine katılım, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve suça karışmalarının önlenmesi, yabancıların denetim ve kontrol altında tutulması amacıyla başlatılan uygulamaya, yabancılar şubesi, asayiş, kaçakçılık, narkotik ve terörle mücadele ekipleri katıldı.

Ekipler, uygulamada Suriyelilerin kimlik kontrolünü yaparak, çalıştırdıkları iş yerlerinde de incelemede bulundu.

Arapça bilen polisler, uygulama sırasında Suriyelilere, yasalara uymaları yönünde uyarıda bulunarak, ülke içinde seyahat etmeleri için gerekli olan "yol izin belgelerini", geçici koruma kapsamına alınmış olanların da geçici koruma kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiğini bildirdi.

Yanlarında kimlik belgesi olmayanlar, haklarındaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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