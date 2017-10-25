Ordu'da kivi satış fiyatları belli oldu

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ORDU (AA) - Ordu'da kasım ayının ilk haftasında hasadına başlanılması beklenilen kivide satış fiyatı belirlendi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu Ziraat Odasında düzenlediği basın toplantısında, kivi hasadına az süre kaldığını söyledi.

Bölgede fındıktan sonra önemli geçim kaynağı olan kivinin 15 gün içerisinde hasadına başlanacağına işaret eden Uzunlar, tüm kivi üreticilerinin hasat günlerini heyecanla beklediğini söyledi.

Uzunlar, kivi hasadının yapılabilmesi için şeker aromasının en az 6,5 oranında olması gerektiğini ifade ederek, "Şu anda kivinin şeker oranı 5 civarında. Her gün ölçümlerimiz sürüyor. Şeker oranının beklenildiği gibi olması durumunda hasat yapılacak." dedi.

Birlik olarak kivinin üç sınıfta satış fiyatını belirlediklerini ifade eden Uzunlar, "90 gram ve üzeri kivinin kilogram fiyatı 2 lira 40 kuruş, 60 ile 90 gram arası kivinin fiyatı 1 lira 60 kuruş, 40 ile 60 gram arasında olan kivinin kilogram fiyatı ise 50 kuruştan satışa sunulacak. Belirlediğimiz bu fiyatlar tüm üreticilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Uzunlar, kivi fiyatlarında geçen sezona oranla yüzde 20 artış olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Açık söylemek gerekirse fiyat artışı fındığın çok çok üzerinde bir fiyat. Bu artışının başında ise Ordu kivisinin kaliteli aromaya sahip olması geliyor. Bölgede yetişen kivi Türkiye'de en iyi aromaya ve kaliteye sahiptir. Yine ayrıca Ordu kivisinin depo ömrü de çok uzundur. Dolayısıyla artış oranı da çok normaldir."

Kivinin her zaman kazandıran ve masrafı az olan bir ürün olduğuna dikkati çeken Uzunlar, üreticilere mümkün olduğunca üretim sahalarını genişletmelerini tavsiye ederek, hatta fındık bahçesini kesip yerine kivi dikebileceklerini söyledi.

Uzunlar, kivinin hasadında dikkatli olunmasını da isteyerek, "Kivi kesinlikle yere atılmamalı. Plastik kasalara konulmalı, kiviyi sınıflandırarak hasat etmek gerekiyor. Üreticilerimiz buna dikkat ederlerse satış sırasında herhangi bir sorunlarla karşılaşmazlar." ifadesini kullandı.