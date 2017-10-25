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Erzurum'da öğrencileri hedef alan sokak satıcılarına operasyon

25 Ekim 2017 Çarşamba, 13:15
Erzurum'da öğrencileri hedef alan sokak satıcılarına operasyon

ERZURUM (AA) - Erzurum'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, okul önlerinde öğrencilerine uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında kentte uyuşturucu satışının önlenmesi ve suça karışanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda öğrencilerini hedef alan sokak satıcılarına yönelik operasyon yapan ekipler, kentteki Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Erzurum Lisesi önlerinde çalışma yaptı.

Ekipler, durumundan şüphelenerek gözaltına aldığı 2 kişinin üstünde yaptıkları aramada 15 gram bonzai ele geçirdi.

Bu kişilerden birinin sahte kimlik kullandığını ve arandığını belirleyen ekipler, aynı zanlının ev ve işyerindeki aramada da 75 gram bonzai maddesi elde etti.

Zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri emniyetten salıverildi.

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