Darbeci yarbay, sıkıyönetim ilan edildiğini komutanlara söylemiş

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SİİRT (AA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalıştıkları öne sürülen, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 79'u tutuklu 320 eski askerin yargılanmasına devam ediliyor.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevinden, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin ise Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinden Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar ve avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme heyetine dilekçe veren tutuklu sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski Uzman Çavuş Güven Nazlı, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay Çehreli'nin sıkıyönetim ilan edildiğini ve bu nedenle Valilik önüne gideceklerini bölük ve kol komutanlarına ilettiğini belirtti.

Dilekçesinde, olay gecesi Valilik önüne gelmeden önce Eruh'ta görevli eski Üsteğmen Bilal Denk'in kendi bölüğünden bir kola, "İsmet Çehreli'nin, nizamiyeden çıkış yapılmadan önce bölük komutanlarına hitaben sıkıyönetim ilan edildiğini, tugay komutanının vali ile görüşeceğini ve valiliğin emniyetini almaya gideceğini, bu konuyla ilgili olarak karın ağrısı olan varsa karın ağrısını giderebileceğini söylemiştir." dediğini savunan Nazlı, bu kol içerisinde yer alan Abdullah Tokdemir'in de bu hususu bildiğini ve duruşmada beyanda bulunacağını aktardı.

Mahkeme başkanının okuduğu dilekçeyi dinleyen Nazlı, söylediklerinin arkasında olduğunu aktardı.

- Bilgisayarından FETÖ elebaşı Gülen'in fotoğrafları çıktı

Duruşmada ifade veren eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli, kendisinin "günah keçisi" olarak gösterildiğini iddia etti.

Olay gecesine ait görüntülerde yer alan, "Gösterdiğiniz haberlerin hepsi yalan haber. Gerçekleri söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri sizler için, demokrasi için yönetime el koymuştur." şeklinde anons ettiğini inkar eden Çehreli, sıkıyönetim anonsu yapmadığını ileri sürdü.

Mahkeme başkanı, ifadesinin ardından Çehreli'ye, incelenen dizüstü bilgisayarından şifreli bazı dosyalar ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait fotoğraflar, örgütün yayın organları Cihan Haber Ajansı, Zaman gazetesi ve Aksiyon dergisinin resim uzantılarının tespit edildiğini, bu konuda bir diyeceğinin olup olmadığını sordu. Çehreli, bu konuyla ilgili bir bilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, müzakere için duruşmaya ara verdi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.