Bolu'da "Gebe Okulu" projesi

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BOLU (AA) - Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı bünyesinde kurulan "Gebe Okulu”nun açılışı gerçekleştirildi.

Anne ve gebelikle ilgili bilgilendirici yazıların yanı sıra gebe okuluna gelecek anne ve baba adayları için özel eğitim alanı oluşturulan bölümde, plates topları ve yere serilen matlarla oyuncak bebekler yer alıyor.

Bolu İl Sağlık Müdür Yardımcısı Şerife Koçyiğit, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Şit, AİBÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ata Topçuoğlu eşliğinde gerçekleştirilen açılış törenine, bölümde görevli akademisyenlerle hemşireler de katıldı.

Prof. Dr. Topçuoğlu, açılışta, "Gebe Okulu"nun dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde rutin olarak uygulanan bir proje olduğunu söyledi.

Gebeliğin çok uzun bir süreç olduğunu anımsatan Topçuoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süre içerisinde gerek anne gerekse de baba adaylarının yaşadığı birçok sorun oluyor. Adayların gebelik sürecini daha iyi tanımaları ve bu süreçte karşılaşacakları değişikliklerin hangisinin normal, hangilerinin normal dışı değişiklikler olduğunu tanımalarını istiyoruz. Bu sürecin sonunda yaşanan doğuma katkılarıyla doğum sonrası aileye yeni katılan birey ya da bireylerle beraber bu sürecin daha bilinçli bir şekilde atlatılması konusunda bir üzerimize düşeni yapmak istedik. Bu projeyi hastanemize ve şehrimize kavuşturmak istedik."

Topçuoğlu, okulun ücretsiz olduğunu ve aynı anda çok sayıda adayın faydalanabileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan hastane bünyesine yeni kazandırılan MR cihazının da açılışı yapıldı.