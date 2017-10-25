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Kırklareli'nde şiddetli yağış

25 Ekim 2017 Çarşamba, 13:37

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dere taştı. Sağanak nedeniyle beldede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Belediye ekipleri, motopomplar ile suları tahliye etmeye çalışıyor.

Zaman zaman rüzgarın da şiddetini arttırdığı bölgede vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

- Yaşlı çifti AFAD kurtardı

Bu arada, su baskınları dolayısıyla yaşlı çift evlerinde mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, evinde mahsur kalan Mülaim (60) ve Hatice (58) Aygün çiftini evlerinden tahliye etti. Ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, Vize ilçesi ile Tekirdağ'ın Saray ilçesine ulaşımın sağlandığı karayolunda su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana geliyor. Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri dikkatli gitmeleri için uyarıyor.

Şiddetli yağışın etkisinin yarına kadar sürmesi bekleniyor.


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